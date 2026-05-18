BeGreat a Montecarlo: lo sport come ecosistema di talento e responsabilità

L'evento "Empower the Game", ospitato dallo Yacht Club de Monaco, ha ridefinito lo sport come un sistema fondato su sostenibilità, innovazione sociale e valore a lungo termine, superando la logica della sola performance. Attraverso il confronto tra istituzioni, imprese e atleti, BeGreat ha promosso l'idea del talento come patrimonio da coltivare tramite la formazione, la ricerca e il supporto alla "dual career". Come sottolineato dal presidente Giovanni Barbara e dall'ambassador Greta De Salvia, l'obiettivo è costruire un modello inclusivo dove l'atleta sia accompagnato in un percorso di crescita consapevole, capace di generare un impatto positivo sull'intera collettività.