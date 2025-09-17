circle x black
Cerca nel sito
 

Berlingerio (Reg.Puglia): "Tante domande per i nuovi bandi"

17 settembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Puglia è una regione "che vuole crescere" e lo confermano "le tante domande per i nuovi bandi" destinate "sia dalle micro e piccole imprese per l'innovazione, sia delle piccole e medie imprese e le grandi imprese sulla ricerca - sviluppo e sugli investimenti produttivi". Lo ha detto Gianna Elisa Berlingerio, direttora del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, a margine del seminario intitolato "Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future", organizzato nell'ambito della Fiera del Levante a Bari. La dirigente ha spiegato che "i tanti imprenditori che oggi investono in Puglia rappresentano una dimostrazione del fatto che questo territorio ha degli elementi in sé di resilienza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza