Bex: Cetma porta i visitatori dentro la Stazione spaziale internazionale

Un'esperienza immersiva in realtà virtuale per esplorare la Stazione spaziale internazionale. È il prodotto presentato a BEX da Cetma, come spiega Piero Cirillo, Software e XR Developer. Indossando il visore è possibile muoversi all'interno di un modello 3D della ISS, interagire con diversi oggetti e scoprirne il funzionamento. L'esperienza consente anche di uscire virtualmente dalla stazione per una passeggiata nello spazio, con l'obiettivo di offrire una simulazione il più possibile immersiva della vita in orbita.