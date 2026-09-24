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Bex: Cetma porta i visitatori dentro la Stazione spaziale internazionale

24 settembre 2026 | 09.09
Redazione Adnkronos
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Un'esperienza immersiva in realtà virtuale per esplorare la Stazione spaziale internazionale. È il prodotto presentato a BEX da Cetma, come spiega Piero Cirillo, Software e XR Developer. Indossando il visore è possibile muoversi all'interno di un modello 3D della ISS, interagire con diversi oggetti e scoprirne il funzionamento. L'esperienza consente anche di uscire virtualmente dalla stazione per una passeggiata nello spazio, con l'obiettivo di offrire una simulazione il più possibile immersiva della vita in orbita.

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