Bex: Dallara, dal motorsport allo spazio con materiali e simulazione

Dalla progettazione strutturale all'aerodinamica, dai materiali compositi alla simulazione avanzata: competenze sviluppate in oltre 50 anni di attività che Dallara ha progressivamente esteso anche al settore aerospaziale. Riccardo Delsante, Sales Operation Manager dell'azienda, ricorda l'esperienza nella missione Rosetta dell'Esa, per la quale Dallara ha contribuito allo sviluppo del trapano del lander. Nel 2024, inoltre, l'azienda ha collaborato a un progetto di ricerca nell'ambito della missione Action 3, portando sulla ISS campioni e prodotti successivamente riportati sulla Terra per essere analizzati.