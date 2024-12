Binance: in 2024 si conferma leader in mercato criptovalute che 'vola'

In un 2024 che sta per chiudersi in maniera 'effervescente' per il mercato delle cripto-attività Binance ha consolidato la sua posizione di leadership, registrando afflussi superiori del 40% rispetto alla somma dei successivi 10 exchange principali, totalizzando 21,6 miliardi di dollari in depositi contro i 15,9 miliardi degli altri player. A fare il punto su questo successo è Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy, divisione italiana di quello che è principale ecosistema globale di blockchain dietro il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi.

La base utenti globale della piattaforma ha raggiunto 244 milioni di persone, un risultato straordinario alimentato da traguardi normativi e da una crescente adozione delle criptovalute. Inoltre, Binance è diventata il primo exchange centralizzato a superare i 100 mila miliardi di dollari di volumi di scambio cumulativi, confermando il suo ruolo di leadership nel mercato. Si tratta di una crescita che è andata di pari passo con la maturazione del settore.

A favorire i risultati di Binance, come detto, un 2024 che ha segnato una nuova era per le criptovalute, un anno scandito da alcuni eventi chiave, partendo dall’ultimo halving di Bitcoin, avvenuto ad aprile, che ha creato le condizioni per un nuovo ciclo di bull market. Nei mesi successivi all'halving, grazie alla ristrutturazione della dinamica di domanda e offerta, si è registrato un costante aumento del prezzo di Bitcoin, che ha recentemente raggiunto il traguardo storico dei 100.000 euro, scatenando un nuovo rally per il settore e attirando ulteriormente l’interesse degli investitori.

Inoltre, l’approvazione degli Exchange-Traded Funds (ETF) su Bitcoin ed Ethereum ha giocato un ruolo cruciale, aprendo nuove prospettive di investimento e attirando capitali, sia istituzionali sia retail, e accelerando il processo di integrazione e convergenza tra la finanza tradizionale e quella decentralizzata. Dalla loro approvazione, gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno accumulato oltre 31 miliardi di dollari di afflussi netti e oltre 100 miliardi di dollari di asset in gestione. Questi ETF, a cui si sono aggiunti gli ETF spot su Ethereum nel luglio 2024, che hanno raccolto oltre 730 milionidi dollari di afflussi e 9 miliardi di dollari di asset in gestione, hanno superato le aspettative, evidenziando un forte interesse da parte degli investitori.

Sul boom del mercato hanno influito anche i progressi normativi: ad esempio, il MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation - il regolamento europeo sui mercati degli asset cripto) la cui piena attuazione è prevista per il 2025, mira ad armonizzare il panorama normativo in tutta l'Unione europea, promuovendo la fiducia e la trasparenza. Ma un effetto volano è arrivato anche dalle elezioni presidenziali statunitensi che hanno visto l'elezione di politici favorevoli alle cripto-attività, a partire dal presidente eletto Donald Trump. Le stime sono di una regolamentazione delle criptovalute negli Usa durante il 2025, elemento che aumenterebbe la partecipazione del pubblico creando un precedente importante. Anche le voci sulla creazione di una riserva strategica di Bitcoin negli USA hanno generato ottimismo per un'ulteriore adozione globale del Bitcoin.

Anche in Italia, parallelamente, il mercato delle cripto-attività ha continuato a crescere, con Binance Italy che ha confermato il suo posizionamento tra i principali player di riferimento. In una tavola rotonda organizzata a Milano, Guida ha evidenziato i successi dell’azienda nel 2024, inclusa la gestione di oltre un miliardo di euro in asset in custodia per conto degli utenti italiani e la pubblicazione del primo bilancio dall’inizio delle operazioni nel maggio 2022. L’evento ha anche offerto l’occasione per riflettere sulle sfide future e sulle opportunità legate alla regolamentazione.

“Il 2024 è stato un anno di consolidamento e di crescita, sia per Binance che per l’intera industria. Lo è stato anche a livello locale, con risultati significativi e un rafforzamento del dialogo con la comunità e le istituzioni. Guardando al 2025, prevediamo un’ulteriore maturazione del settore delle cripto-attività, grazie anche al Regolamento MiCAR che introdurrà maggiore sicurezza normativa per utenti e operatori. In questo contesto, Binance si impegna a continuare a investire in Italia, con un focus particolare sull’espansione del nostro team di compliance” spiega Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy. “Questo ci consentirà di affrontare le sfide normative con la massima trasparenza e di mantenere il nostro ruolo di leader in un mercato in rapida evoluzione. Guardando ai recenti sviluppi nel nostro Paese, inoltre, accogliamo con favore la recente decisione delle Istituzioni italiane di mantenere al 26% l’imposta sulle plusvalenze da cripto-attività, una scelta che rappresenta un passo importante verso la stabilità normativa, garantendo al settore la possibilità di continuare a crescere senza soffocare l’innovazione tecnologica. Nonostante ciò, permane comunque una preoccupazione per il previsto aumento al 33% dell’aliquota a partire dal 2026, che rischierebbe di introdurre una disparità fiscale rispetto ad altre tipologie di investimento, scoraggiando gli investimenti e favorendo un potenziale esodo di talenti e innovatori verso l’estero. Auspichiamo di poter mantenere un dialogo costante e costruttivo con le Istituzioni, al fine di sostenere e incentivare l’innovazione e la competitività dell’Italia nel più ampio scenario globale. Come Binance Italy, siamo pronti a supportare una crescita sostenibile, con nuovi servizi e un’attenzione sempre maggiore alla protezione degli utenti e alla conformità ai quadri normativi”.

Dopo un 2024 effervescente per il 2025 è attesa una maggiore chiarezza legislativa a livello globale. Si prevede che altri Paesi seguiranno l'esempio di Usa ed Europa, introducendo quadri normativi che favoriscano l'innovazione e garantiscano al contempo la protezione degli utenti. In termini di interesse istituzionale, i giganti della finanza come BlackRock e Fidelity hanno fatto da apripista nel 2024 e si prevede che altri istituti esploreranno l'adozione delle criptovalute nel 2025. Gli ETF spot su Bitcoin ed Ether hanno dimostrato il loro appeal e, con l'insediamento del nuovo Governo statunitense, si prevedono ulteriori approvazioni di ETF, attirando nell'ecosistema altri operatori della finanza tradizionale. Un numero sempre maggiore di aziende sta imparando a conoscere le criptovalute e a integrarne le caratteristiche, come la tokenizzazione, nelle proprie attività.

Binance punta a mantenere la sua posizione di leader nel settore per conformità normativa e sicurezza degli utenti, offrendo una piattaforma affidabile per investitori e utenti che desiderano operare in sicurezza nel mondo delle criptovalute. Con l’aumento dell’adozione delle criptovalute, l’azienda continua a investire nell’educazione dei nuovi users, aiutandoli a comprendere il mercato in evoluzione. Il boom della quotazione di Bitcoin ha attratto nuove fasce di pubblico, un trend che Binance prevede continuerà nei prossimi anni. Parallelamente, l’azienda sta sviluppando importanti innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), collaborando con istituzioni e utenti per rendere l’accesso al mondo delle criptovalute semplice e intuitivo. “Con il MiCAR, una posizione più positiva sulle criptovalute da parte del governo statunitense e la crescente accettazione globale dei cripto-asset, il 2025 promette di essere un anno cruciale per il settore. Forte dei risultati raggiunti e del suo impegno per l'innovazione e la conformità, Binance è pronta a continuare la sua crescita in Italia e nel mondo, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei suoi utenti”, ha concluso Gianluigi Guida.