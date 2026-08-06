Bini (Regione FVG): "Felici che oltre 500 imprese aderiscono a marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia'"

“Entrare in questa area di servizio, che è frequentatissima e oggi ne abbiamo avuto prova, e vedere il brand ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ e i tanti marchi della nostra regione occupare un angolo intero fa molto piacere. Ci fa piacere vedere che in pochi anni oltre 500 imprese hanno deciso di aderire al marchio”. Lo afferma Sergio Emidio Bini, assessore al turismo e alle attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, oggi a Gonars, in provincia di Udine, all’inaugurazione del corner dedicato ai prodotti che aderiscono al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' presso l’area di servizio di Gonars Nord.

“Siamo impegnati a promuovere il marchio identitario della nostra regione, che passa non solo dai prodotti enogastronomici ma anche dalla cultura, dalla musica e dallo sport - aggiunge l’assessore - Questo corner nell’area di servizio Gonars Nord è un test che abbiamo fatto con alcune imprese, molte altre si sono già dimostrate disponibili. Mi fa piacere che il presidente della concessionaria, l'avvocato Monaco, abbia manifestato la propria disponibilità in questa importante collaborazione tra le parti. Anche la collaborazione tra tutte queste realtà - la Regione, Agrifood e la concessionaria autostradale - per promuovere le eccellenze della nostra regione rappresenta un unicum”.