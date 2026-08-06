circle x black
Cerca nel sito
 

Bini (Regione FVG): "Felici che oltre 500 imprese aderiscono a marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia'"

"Impegnati a promuovere marchio identitario della nostra regione"

Sergio Emidio Bini - (Foto Adnkronos)
Sergio Emidio Bini - (Foto Adnkronos)
06 agosto 2026 | 13.37
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

“Entrare in questa area di servizio, che è frequentatissima e oggi ne abbiamo avuto prova, e vedere il brand ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ e i tanti marchi della nostra regione occupare un angolo intero fa molto piacere. Ci fa piacere vedere che in pochi anni oltre 500 imprese hanno deciso di aderire al marchio”. Lo afferma Sergio Emidio Bini, assessore al turismo e alle attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, oggi a Gonars, in provincia di Udine, all’inaugurazione del corner dedicato ai prodotti che aderiscono al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' presso l’area di servizio di Gonars Nord.

“Siamo impegnati a promuovere il marchio identitario della nostra regione, che passa non solo dai prodotti enogastronomici ma anche dalla cultura, dalla musica e dallo sport - aggiunge l’assessore - Questo corner nell’area di servizio Gonars Nord è un test che abbiamo fatto con alcune imprese, molte altre si sono già dimostrate disponibili. Mi fa piacere che il presidente della concessionaria, l'avvocato Monaco, abbia manifestato la propria disponibilità in questa importante collaborazione tra le parti. Anche la collaborazione tra tutte queste realtà - la Regione, Agrifood e la concessionaria autostradale - per promuovere le eccellenze della nostra regione rappresenta un unicum”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Io sono Friuli Venezia Giulia marchio identitario prodotti enogastronomici
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza