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Bird (Kpmg): "Cresce illecito Ue, +20% sigarette contraffatte"

"Gruppi criminali più coordinati, vendite online e su piattaforme social"

David Bird - (Foto ufficio stampa)
David Bird - (Foto ufficio stampa)
03 giugno 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il consumo di sigarette nell’Ue continua a diminuire, ma cresce quello illecito: nel 2025 è aumentato del 7%, trainato da un incremento del 20% delle sigarette contraffatte". Lo ha detto David Bird, Associate Director di Kpmg, presentando i risultati della ventesima edizione dello studio “Illicit cigarette and heated tobacco consumption, and oral nicotine share in Europe”, realizzato da Kpmg Llp per conto di Philip Morris Products Sa. Secondo Bird, nei mercati dell’Unione europea sono state consumate circa 42 miliardi di sigarette illecite, pari a circa il 10% del consumo totale, con una perdita stimata di gettito fiscale per i governi di circa 17 miliardi di euro. “Il quadro nei 38 mercati analizzati è più ampio, ma le tendenze sono le stesse: cresce il consumo illecito e cresce soprattutto il peso delle contraffazioni”, ha spiegato.

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Bird ha evidenziato anche un cambiamento nel modo in cui operano le reti criminali. “I gruppi criminali organizzati stanno diventando più coordinati e professionali”, ha osservato, sottolineando che la distribuzione delle sigarette illecite è sempre più frammentata e difficile da intercettare. Non tutti i Paesi coinvolti sono infatti mercati di consumo: alcuni funzionano come snodi di transito.

Le vendite, ha aggiunto, si stanno spostando oltre i canali tradizionali, arrivando sempre più spesso “online, sui social media e sulle piattaforme di messaggistica”. Per questo, ha concluso Bird, la risposta al fenomeno richiede “un coordinamento transfrontaliero end-to-end” tra le autorità di contrasto.

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fumo sigarette illecite contraffazioni consumo di sigarette
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