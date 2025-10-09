Blue Economy, Rixi: "Doppia tassazione in Ue sarebbe schiaffo a trasporto marittimo"

"Gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto in mare sono quelli di togliere le ds sul marittimo per quanto riguarda l'Unione Europea perché ci sono dei parametri restrittivi a livello mondiale. Crediamo che sia corretto avere tutti le stesse regole. La doppia tassazione in Europa sarebbe uno schiaffo alla marittimità europea". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, all'assemblea pubblica di Confitarma dal titolo 'Shipday 25 Blue to blue' tenutosi all'auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma.