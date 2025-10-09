Blue Economy, Zanetti (Confitarma): "Collaboriamo con istituzioni per semplificazione e transizione energetica"

"Ritorniamo con Shipday a Roma perché, dopo aver definito gli obiettivi a Napoli, ora vogliamo fare un punto della situazione. Abbiamo conosciuto passi in avanti riguardo i nostri 10 punti promossi a Napoli ma bisogna continuare su semplificazione, transizione energetica e un lavoro sul capitale umano. Per accelerare il percorso vogliamo collaborare con le istituzioni". Lo ha detto il presidente di Confitarma, Mario Zanetti, all'assemblea pubblica dal titolo 'Shipday 25 Blue to blue' tenutosi all'auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma.