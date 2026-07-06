Blue Forum 2026, presentazione del XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare

Sarà presentato mercoledì 8 luglio, alle ore 10.30, presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, il principale documento di analisi sul valore economico della Blue Economy italiana.

L'evento, organizzato nell'ambito del Blue Forum 2026, si svolgerà alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Presidente di Unioncamere Andrea Prete e del Presidente di Assonautica Italiana e di Si.Camera Giovanni Acampora.

Nel corso della mattinata saranno presentati i nuovi dati sull'impatto dell'Economia del Mare in Italia, con particolare riferimento a valore aggiunto, contributo al PIL nazionale, occupazione, numero di imprese, andamento delle filiere e principali trend di sviluppo del comparto.

L'incontro offrirà inoltre l'occasione per un confronto tra autorevoli rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle istituzioni, delle Autorità marittime e del sistema associativo sulle prospettive di crescita della Blue Economy, sulle strategie di competitività del Paese e sulle politiche necessarie per valorizzare uno dei principali motori dello sviluppo economico nazionale.

A cura di Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare OsserMare, Centro Studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere, Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare e Blue Forum Italia Network, il Rapporto rappresenta oggi il principale punto di riferimento nazionale ed europeo per la misurazione del valore dell'Economia del Mare.

L'analisi prende in esame l'insieme delle filiere che compongono l'ecosistema produttivo blu, dalla pesca e acquacoltura alla cantieristica navale, dai trasporti marittimi alla logistica portuale, dal turismo costiero e nautico ai servizi di alloggio e ristorazione, dalle attività sportive e ricreative alla ricerca, fino alle attività di tutela ambientale e alle estrazioni marine, offrendo una fotografia aggiornata del contributo del mare alla crescita economica e alla competitività dell'Italia.