Buone notizie sul fonte bollette della luce in calo per alcuni utenti. Arera in una nota comunica che nel secondo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo’ (cioè utenti con consumi a 2.000 kwh/anno e potenza impegnata di 3kw) vulnerabile servito in maggior tutela diminuirà del 2,4%. Arera specifica che l’aggiornamento riguarda unicamente i circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela.

I motivi

La riduzione del costo d’acquisto dell’energia elettrica rispetto al precedente trimestre - spiega l’Autorità - è ascrivibile ad un prezzo atteso più basso dell’energia elettrica, a sua volta correlato al calo previsto dei prezzi del gas naturale per la stagionalità dei consumi. I cali delle quotazioni all’ingrosso si riflettono sulle bollette dei clienti in maggior tutela per i quali si registra un calo del 2,1% per la spesa materia energia, a cui si aggiunge una riduzione dello 0,3% della componente relativa agli oneri di sistema.

Spesa annuale

La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di maggior tutela si attesterà a 563,75 euro nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, in aumento dell’8,7% rispetto ai 518,44 euro registrati nel periodo precedente (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024). Dal 1° aprile 2025, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 30,54 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. Circa la metà (16,05 centesimi, pari al 52,6% del totale) è per i costi di approvvigionamento dell’energia, in riduzione del 3,5% rispetto al primo trimestre.

La reazione dei consumatori

"Ottima notizia! Nonostante le speculazioni nei mercati all'ingrosso di gennaio e febbraio, il calo di marzo del Pun ha consentito di avere un ribasso del prezzo della luce'', afferma Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione nazionale consumatori, in una nota. ''Riduzione che - secondo Vignola - avrebbe potuto essere anche maggiore se nel decreto bollette il Governo avesse consentito ad Acquirente Unico di poter riprendere a fare acquisti a lungo termine, decreto che invece non prevede nulla per rimuovere le cause del caro energia. Un prezzo, quello pagato dai vulnerabili, che si conferma mediamente inferiore a quello del mercato libero".

Secondo lo studio dell'Unione nazionale consumatori, per il nuovo cliente tipo che consuma 2.000 kWh all'anno e ha una potenza impegnata pari a 3 kW, il -2,4% significa spendere 15 euro in meno su base annua (-14,80). La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, nell'ipotesi di prezzi costanti) scende così, per i vulnerabili, da 626 euro a 611 euro, che sommati ai 1435 euro dell'utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas determinano comunque una stangata pari a 2046 euro.

Il ribasso delle tariffe dell’energia elettrica disposto da Arera equivale a un risparmio su base annua inferiore ai 15 euro a famiglia, precisamente 14,8 euro a nucleo, afferma anche il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per i vulnerabili per il secondo trimestre. Considerando un consumo medio di 2.000 kWh annui, la bolletta della luce per i vulnerabili scende a 610,8 euro. Tuttavia, se si considera la spesa della stessa tipologia di famiglia nel passato, si scopre che le nuove tariffe decise da Arera risultano più alte del 46,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, prima dello scoppio dell’emergenza energia. Ciò equivale a una maggiore spesa da +196 euro annui a nucleo rispetto a 4 anni fa. Se si considera anche la spesa per il gas, il conto energetico per le famiglie vulnerabili si attesta così oggi a quota 2.045,8 euro annui a nucleo, conclude il Codacons.

La riduzione delle tariffe della luce decisa da Arera ''è una buona notizia per i consumatori, ma non l'unica'', afferma Assoutenti. Oggi si è svolto un incontro tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e le associazioni dei consumatori, che ''ha fornito ulteriori spunti positivi tra i quali il più rilevante è sicuramente quello su nuovo bonus bollette introdotto dal governo: nell’ambito della transizione del nuovo Isee, il presidente Besseghini ha annunciato che verrà applicato il criterio di maggior vantaggio a favore del consumatore. Una notizia positiva circa l'applicazione del decreto bollette", afferma il presidente, Gabriele Melluso, in una nota.