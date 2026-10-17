Bonifiche Ferraresi sale in Diagram, Barchiesi (Cdpe): "Target centrati in anticipo, nuovo slancio alla crescita"

Si apre una nuova fase industriale per Diagram, società attiva nei servizi tecnologici per l’agricoltura, che cambia assetto proprietario e si prepara a un’altra stagione di crescita verso i mercati globali. BF International prende il controllo della società mentre Cdp Equity, forte di un ritorno pari a due volte il capitale investito, resterà disponibile ad accompagnare il percorso fino al 2029, nel solco di una uscita graduale e progressiva.

L’operazione arriva dopo il raggiungimento anticipato degli obiettivi finanziari e industriali fissati al momento dell’ingresso di Cdp Equity nell’azionariato. I target sui ricavi sono stati conseguiti un anno prima, mentre quelli relativi all’Ebitda sono stati centrati due anni prima delle previsioni. Anche sul piano industriale Diagram ha registrato una crescita superiore alle attese, consolidando il proprio ruolo di società leader a livello internazionale nel settore agritech.

Negli ultimi anni la società ha completato un percorso di trasformazione interna: da aggregazione di diverse aziende a corporate internazionale, capace di gestire progetti di ampio respiro. Il rafforzamento è passato dall’integrazione del team commerciale, dall’uniformazione delle attività produttive tra le diverse società, dalla creazione di gruppi di lavoro trasversali e dall’adozione di una piattaforma di lavoro basata sull’intelligenza artificiale. A questo si sono aggiunti l’aumento dell’organico del 15% e il rafforzamento del management.

Parallelamente sono cresciute anche le attività internazionali, con l’espansione in Est Europa e in Asia e lo sviluppo di iniziative in Africa. Tra i risultati industriali più rilevanti figurano la realizzazione in Italia della carta pedologica, che misura la fertilità del terreno, e il completamento della più ampia libreria di firme iperspettrali dei suoli agricoli italiani, destinata ad addestrare modelli di intelligenza artificiale per determinare da remoto le caratteristiche dei terreni.

Diagram ha inoltre contribuito al rafforzamento della filiera agroalimentare attraverso lo sviluppo della piattaforma Food Metaverse, pensata per aumentare tracciabilità, sostenibilità e competitività della produzione Made in Italy. Un ulteriore ambito di intervento riguarda la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con lo sviluppo e la fornitura di servizi e software agli enti pagatori regionali per la gestione dei contributi della Politica Agricola Comune.

Le sfide globali che attraversano la filiera agroalimentare — dal cambiamento climatico alla sicurezza alimentare — rendono sempre più centrale il ruolo delle tecnologie digitali applicate all’agricoltura. In questo scenario, la nuova fase di Diagram si inserisce in un percorso di crescita industriale che punta a consolidare i risultati già raggiunti e a sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative per il settore.

Per Cdp Equity l’operazione rappresenta l’avvio di un percorso ordinato di uscita, sostenuto da risultati finanziari significativi: il ritorno complessivo sul capitale investito è - come detto - pari a due volte l’investimento iniziale, con un tasso interno di rendimento di circa il 40%. La partecipazione potrà comunque essere mantenuta fino a febbraio 2029, così da accompagnare il consolidamento dei risultati raggiunti.

L’ingresso di BF International nel controllo di Diagram punta ad accelerare gli stessi obiettivi alla base dell’investimento iniziale: rafforzare un gruppo leader a livello internazionale e valorizzare il potenziale dell’agritech italiano. In un mercato nazionale stimato in circa 2,5 miliardi di euro, ma ancora caratterizzato da soluzioni frammentate e da un coordinamento limitato tra operatori, l’integrazione verticale in un grande gruppo industriale può rappresentare una leva strategica per l’ammodernamento dell’agribusiness.

Per Fabio Barchiesi, Ad di Cdp Equity, "questa operazione di exit graduale rappresenta un passaggio importante nel percorso di rotazione del capitale di Cdpe e arriva in un momento particolarmente positivo per la società che, anche grazie al nostro contributo, ha raggiunto con circa due anni di anticipo molti degli obiettivi industriali e finanziari fissati all’inizio del nostro investimento. Siamo convinti che l’iniziativa possa imprimere ulteriore slancio alla crescita di Diagram, favorendo il consolidamento e lo sviluppo di un gruppo italiano dell’agritech con ambizioni internazionali, capace di valorizzare competenze, tecnologie e una filiera strategica per il futuro. Questo passaggio conferma la qualità e il ruolo decisivo del lavoro svolto da Cdp Equity nell’accompagnare imprese ad alto potenziale lungo percorsi di crescita sostenibile su scala globale, contribuendo al tempo stesso alla creazione di valore per il Paese”.