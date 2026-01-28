circle x black
Cerca nel sito
 

Inps, il bonus di 500 euro per gli under 35 si applicherà anche ai liberi professionisti

L’agevolazione si applica alle nuove attività avviate tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per l’innovazione tecnologica, la transizione digitale e l’ecologia

-
- 123Rf
28 gennaio 2026 | 20.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il bonus di 500 euro al mese previsto dal Decreto Coesione spetta anche ai giovani liberi professionisti under 35 con partita Iva. Lo comunica l'Inps. L’agevolazione si applica alle nuove attività avviate tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per l’innovazione tecnologica, la transizione digitale e l’ecologia.

I dettagli

Il contributo è destinato ai giovani under 35 in stato di disoccupazione alla data di avvio dell’attività (per i professionisti, alla data di apertura della partita Iva). La misura interessa attività avviate fra primo luglio 2024 e 31 dicembre 2025, esclusivamente in settori strategici (nuove tecnologie, digitalizzazione, transizione ecologica). Il contributo è pari a 500 euro mensili per un massimo di tre anni (fino a 18.000 euro complessivi).

La presentazione della domanda

Il servizio di presentazione della domanda, disponibile nella pagina Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, rimarrà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bonus giovani under 35 bonus giovani 500 euro bonus giovani bonus giovani under 35 partita iva
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza