Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Nuova sede Rai momento storico per Milano"

Giovanni Bozzetti
27 gennaio 2026 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È un momento straordinario e storico per Milano, per Regione Lombardia e per il nostro Paese. È un ritorno al futuro, la storia che si ricompone, la Rai che ritorna nel luogo in cui era nata e proprio di fianco alla nostra palazzina era stata installata l’antenna nel 47’ per irradiare il segnale. Le storie di Fiera Milano e della Rai sono due storie legate e molto simili, perché in Fiera si racconta la storia dell’Italia e la Rai racconta al mondo l’Italia. Da oggi partiranno i 30 mesi per la realizzazione dell’edificio che sarà tra i più sostenibili nel nostro Paese quindi grande attenzione anche all’ambiente”. Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a margine della posa della prima pietra della nuova sede della Rai, a Milano.

