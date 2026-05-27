Bozzetti premiato da Niaf per impegno nella costruzione di relazioni internazionali

Il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti ha ricevuto ieri sera il premio 'Niaf Italia Special Achievement in Institutional Leadership', nel corso del Gala della National Italian American Foundation (Niaf), svoltosi a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, in occasione della celebrazione della Lombardia come Regione d’onore della Niaf e nell'anno in cui ricorrono gli anniversari per gli 80 anni della Repubblica Italiana e i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti.

A consegnare il riconoscimento è dei due chairman del Gala di Milano e presidente Niaf Italia, Paolo Catalfamo, alla presenza di Robert Allegrini, presidente e ceo di Niaf, fondazione che è la più grande e fedele rappresentante degli oltre 20 milioni di cittadini italoamericani che vivono negli Stati Uniti, nonché del vicepresidente di Niaf John Calvelli e di altri importanti esponenti del mondo imprenditoriale e della finanza italiano e americano. Il premio è stato assegnato a Bozzetti in qualità di “presidente di Fondazione Fiera Milano ed esperto di relazioni istituzionali e internazionali” per avere “ricoperto ruoli di rilievo nel dialogo tra imprese, istituzioni e mercati esteri”, riconoscendone “il suo contributo alla promozione dell’Italia e alla costruzione di relazioni strategiche a livello istituzionale globale”.

“Avere ricevuto questo importante e prestigioso premio mi riempie di orgoglio e per questo voglio ringraziare Niaf e tutti i membri del board per la loro stima", ha dichiarato Bozzetti. "Questo riconoscimento- ha aggiunto - mi sprona in misura ancora maggiore a proseguire il mio impegno nel dialogare e tessere relazioni: la sfida, nel mondo di oggi, è anche costruire rapporti istituzionali strategici a livello internazionale nell’interesse del nostro paese e della nostra economia, promuovendo il saper fare italiano e tutto ciò che ci rende unici nel mondo. Sfida che può essere vinta anche grazie al sistema fieristico, che è da sempre uno straordinario strumento di diplomazia economica".﻿