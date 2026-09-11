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Bper, al via bando per 300 borse di studio da 500 euro

Rivolte agli studenti e alle studentesse più meritevoli che nell’anno scolastico 2025-2026 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado o conseguito il diploma di maturità

Ingresso Direzione generale di Modena - (foto Ufficio stampa)
Ingresso Direzione generale di Modena - (foto Ufficio stampa)
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11 settembre 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
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Al via il bando Bper per l’assegnazione di 300 borse di studio da 500 euro ciascuna, rivolte agli studenti e alle studentesse più meritevoli che nell’anno scolastico 2025-2026 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado o conseguito il diploma di maturità. Giunta alla 60ª edizione, l’iniziativa rappresenta un appuntamento ormai consolidato con cui Bper intende valorizzare il merito scolastico e offrire un sostegno concreto alle famiglie dei propri clienti nel percorso di formazione dei giovani.

L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della valutazione del profitto scolastico e della situazione economica, secondo quanto previsto dal bando. Tra i requisiti figurano la residenza in Italia, un Isee familiare 2026 non superiore a 30 mila euro e un rapporto di clientela con Bper.

Serena Morgagni, responsabile direzione communication di Bper, la considera "una tappa importante di un percorso che testimonia la costante volontà della banca di valorizzare e incentivare il merito scolastico di ragazzi e ragazze. È uno dei tanti progetti con cui Bper promuove l’istruzione e la cultura, valori alla base della crescita e dello sviluppo della società e dei territori". Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026, esclusivamente tramite il link bper.it/borsedistudio. Per consultare il bando completo, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito bper.it. I risultati dell’iniziativa saranno pubblicati sul sito Bper nel mese di marzo 2027.

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bando borse di studio merito scolastico Bper
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