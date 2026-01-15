Bper confermata 'Top Employers Italia' per il settimo anno consecutivo

Bper si conferma per il settimo anno consecutivo tra i “Top Employers Italia”, un riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute alle aziende che si distinguono per l’eccellenza delle politiche e delle strategie di gestione delle risorse umane e per il loro impegno nel promuovere il benessere dei dipendenti. Anche quest’anno, Bper ha soddisfatto gli standard internazionali richiesti dalla HR Best Practices Survey, che analizza in profondità 6 macroaree e 20 topic specifici, tra cui People Strategy, Digital HR, Talent Acquisition, Performance, Wellbeing e Sustainability.

Nel 2025, il programma Top Employers ha certificato oltre 2.400 aziende in 125 Paesi del mondo. In Italia, le aziende certificate sono 143, di cui 11 nel settore bancario, a conferma del posizionamento di Bper tra le realtà più attente alla costruzione di un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e innovativo.

“Il riconoscimento come Top Employer per il settimo anno consecutivo non è solo un attestato di qualità, ma la conferma che il nostro percorso di trasformazione culturale sta producendo risultati concreti”, ha commentato il Chief People Officer di Bper, Andrea Merenda. “Proseguiremo quindi nel nostro lavoro di innovazione, formazione e benessere perché crediamo che la crescita della Banca passi dalla crescita delle persone. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un ambiente inclusivo e stimolante, capace di attrarre talenti e di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione”.