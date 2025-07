Busa (Ce), 'Commissione al lavoro su Digital Network Act e Cloud and Ai Development Act'

"Stiamo lavorando su due iniziative principali che riguardano il cloud. Una è quella del Digital Networks Act, che affronta le questioni del cloud nell'ottica più generale della connettività, tenendo conto anche delle convergenze che vediamo avvenire nei mercati. L'altra iniziativa è il Cloud and Ai Development Act, con una vocazione di natura industriale e volta a stimolare gli investimenti nel settore del cloud in Europa e a spingere l'industria europea in questo settore". Lo ha affermato Lucrezia Busa, capo Unità DG Connect Commissione Europea, in occasione dell'evento "Il futuro del cloud in Italia e in Europa", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell'Informazione a Roma. La tavola rotonda è stata un momento di confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea.