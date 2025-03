Cairo chiude il 2024 con utile netto salito a 45,2 milioni: La7 cresce nel prime time

L’assemblea degli azionisti di Cairo Communication ha approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione, fino a un massimo di 24.194.987 azioni proprie al prezzo 2,900 euro per azione. L'operazione è finalizzata all’acquisto di un numero di azioni di Cairo Communication non eccedente il quinto del capitale sociale, anche mediante l’offerta, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall’assemblea degli azionisti in data 8 maggio 2024.

Nel frattempo il Consiglio di amministrazione della holding editoriale, che controlla la rete televisiva La7 e il gruppo Rcs, ha approvato il bilancio 2024 con una redditività in netta crescita. Cairo Communication archivia il 2024 con ricavi consolidati lordi pari a 1,158 miliardi, sostanzialmente stabili rispetto ai 1,16 mld conseguiti nel 2023 e margini in crescita con ebitda a 186,6 milioni (contro i 167,5 milioni nel 2023), ed ebit a 102,6 milioni (contro gli 86,9 milioni nel 2023). Il risultato netto di pertinenza del gruppo si attesta a 45,2 milioni rispetto ai 38,4 milioni nel 2023, e migliora la posizione finanziaria netta, arrivando a 26,3 milioni, dopo aver distribuito dividendi per 36 milioni di euro.

A dicembre, il gruppo è inoltre risultato "primo editore on-line in Italia con un dato aggregato di 30,7 milioni di utenti unici mensili medi". Sono oltre 12, milioni gli abbonamenti digitali registrati a fine anno: 685 mila per 'Corriere della Sera', primo quotidiano italiano anche in edicola, 251 mila per 'Gazzetta', 163 mila per 'El Mundo' e 110 mila per 'Expansion'.

La7 ha conseguito elevati livelli di ascolto con il 3,9% sul totale giorno e il 5,5% in prime time, entrambi in crescita del 13% nel confronto con il 2023. Nella fascia 20:00/22:30 è quarta rete per ascolti nell'anno con uno share del 5,7% e terza rete nei mesi di aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre. La crescita degli ascolti di La7 è proseguita nei mesi di gennaio (+19% sul totale giorno e +11% in prime time) e febbraio 2025 (+16% sul totale giorno e +8% in prime time), confermandosi in entrambi i mesi terza rete nella fascia 20:00/22:30.

Anche il settore editoriale periodici Cairo Editore, con un ebitda di 11,1 milioni, ha migliorato sensibilmente i risultati rispetto al 2023 (7,9 milioni).