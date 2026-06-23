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Calderone a Civ: "Continuate a svolgere vostre funzioni, da bonus possibili effetti positivi"

Il ministro del Lavoro alla presentazione del Rendiconto sociale 2025 Inps: "Da 2022 a oggi cresciuti occupati e contratti stabili, no fatto episodico"

Marina Calderone - (Fotogramma)
Marina Calderone - (Fotogramma)
23 giugno 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
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"Invito il Civ a continuare a svolgere le proprie funzioni che sono di sprone all'Istituto a continuare a svolgere funzione indispensabile di ente di previdenza più grande d'Europa e del mondo, che oggi ha l'onere di gestire 470 prestazioni. Se della vostra relazione devo criticare qualcosa è l'idea che ci sia una visione pessimistica sull'uso di alcuni istituti, come quando si fa riferimento ai bonus, che viene visto come un incentivo che non produce nulla. Ma se guardiamo agli ultimi 4 anni, con la conferma dei dati statistici, se l'occupazione di qualità viene prodotta e ci sono stati incentivi alla decontribuzione alle aziende io non ci vedo nulla di male". Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla presentazione del Rendiconto sociale 2025 e della relazione di fine mandato del Civ Inps.

"Guardando al mandato del prossimo Civ -ha continuato ancora il ministro- chiedo ancora più attenzione nello stimolo all'Istituto a fare sempre meglio, che tutti i territori diano stesse risposte in termini di efficienza di servizi, che le risorse umane dell'Istituto siano sempre più valorizzate", ha concluso il ministro.

"Un dato di fatto certificato dall'Istat è che il nostro Paese cresce, cresce il numero di occupati, cresce il tasso di occupazione e di quanti oggi hanno un lavoro stabile. Se guardiamo all'Italia del 2022 e guardiamo a quella di oggi possiamo dire che non stiamo commentando un fatto episodico". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla presentazione del Rendiconto sociale Inps 2025, realizzato dal Civ, giunto al termine del suo mandato.

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bonus decontribuzione efficienza di servizi
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