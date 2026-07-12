circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo fa strage di molluschi nel delta del Po, moria di cozze e vongole

A rischio anche ostriche, allarme associazioni in territorio già 'provato' da granchio blu

Cozze - FOTOGRAMMA
Cozze - FOTOGRAMMA
12 luglio 2026 | 12.18
Luana Cimino
LETTURA: 1 minuti

Moria di cozze e vongole e allarme ostriche: il caldo fa strage di molluschi nel delta del Po. A lanciare l'allarme Confcooperative agroalimentare e pesca segnalando nella sacca di Scardovari (Rovigo) la perdita di mille quintali di cozze Dop e del 90% delle vongole a causa dell'alta temperatura dell'acqua raggiunge i 32 gradi. Cresce la preoccupazione per gli allevamenti di ostriche, più resistenti al caldo ma comunque a rischio, secondo quanto riporta il 'Resto del Carlino'. Allerta anche per la Sacca di Goro: qui, rilevano le associazioni, le alte temperature ed lo scarso ricambio idrico (anche a causa delle misure anti-granchio blu) hanno trasformato il sito in una specie di "gigantesca pentola", dove il caldo rovente avrebbe già compromesso tra il 70% e il 100% della produzione.

Ad aggravare il quadro la proliferazioni di alge e le recinzioni anti-granchio blu che limitano il ricambio delle acque lagunari. Il tutto con costi pesanti per il comparto: secondo le stime di Confcooperative Agroalimentare e Pesca il surriscaldamento sta provocando danni diretti alla pesca professionale italiana per circa 200 milioni di euro l'anno, con l'impatto maggiore per la molluschicoltura .

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo acqua po po delta strage vongole vongole cozze strage caldo delta po delta po acqua calda strage cozze vongole
Vedi anche
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video
Palermo, i droni filmano e multano i trasgressori dei rifiuti – Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza