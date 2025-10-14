Scambio di battute tra l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo e il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda a proposito dei costi dell'energia, a margine del Forum della Coldiretti a Roma. "Con Enel distribuzione non solo fa il 42% di utile che è superiore a Hermes ma si prende pure il bonus...", ha detto Calenda intervenendo al forum.

Pochi minuti dopo è arrivato Cattaneo e, proprio nel cortile di palazzo Rospigliosi, i due incontrandosi hanno avuto un animato diverbio. Cattaneo ha quindi risposto ai giornalisti che lo hanno interpellato sullo scambio di battute al termine del suo intervento: "E' un problema suo, io ho da lavorare purtroppo, ognuno ha da fare il suo", ha detto Cattaneo, che ha definito Calenda "lazzarone".

"Oggi l’amministratore delegato di Enel Cattaneo mi ha dato del 'lazzarone' per aver ricordato che Enel distribuzione fa pagare ai cittadini dei costi esorbitanti - che si traducono in un Ebit livello Hermes - sui quali il management percepisce anche un lauto bonus. Continueremo a batterci per diminuire i costi impropri in bolletta e mettere a gara le concessioni idroelettriche. Cattaneo se ne faccia una ragione e impari l’educazione", ha poi scritto Calenda sui social.