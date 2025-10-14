circle x black
Cerca nel sito
 

Calenda-Cattaneo, duro botta e risposta sui costi dell'energia

Lo scontro al forum della Coldiretti a Roma, diverbio nel cortile di palazzo Rospigliosi

Flavio Cattaneo e Carlo Calenda
Flavio Cattaneo e Carlo Calenda
14 ottobre 2025 | 18.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scambio di battute tra l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo e il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda a proposito dei costi dell'energia, a margine del Forum della Coldiretti a Roma. "Con Enel distribuzione non solo fa il 42% di utile che è superiore a Hermes ma si prende pure il bonus...", ha detto Calenda intervenendo al forum.

Pochi minuti dopo è arrivato Cattaneo e, proprio nel cortile di palazzo Rospigliosi, i due incontrandosi hanno avuto un animato diverbio. Cattaneo ha quindi risposto ai giornalisti che lo hanno interpellato sullo scambio di battute al termine del suo intervento: "E' un problema suo, io ho da lavorare purtroppo, ognuno ha da fare il suo", ha detto Cattaneo, che ha definito Calenda "lazzarone".

"Oggi l’amministratore delegato di Enel Cattaneo mi ha dato del 'lazzarone' per aver ricordato che Enel distribuzione fa pagare ai cittadini dei costi esorbitanti - che si traducono in un Ebit livello Hermes - sui quali il management percepisce anche un lauto bonus. Continueremo a batterci per diminuire i costi impropri in bolletta e mettere a gara le concessioni idroelettriche. Cattaneo se ne faccia una ragione e impari l’educazione", ha poi scritto Calenda sui social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
forum coldiretti calenda cattaneo cattaneo calenda cattaneo calenda scontro coldiretti
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza