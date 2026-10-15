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Campanella (Subito): "Campo in evoluzione, per noi è essenziale circolarità"

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15 ottobre 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
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"Sicuramente il tema dell'economia circolare è fondamentale. In questo momento la sostenibilità è in una fase di grande evoluzione e di grande cambiamento, e non si può prescindere dalla circolarità. Noi di Subito ci occupiamo da sempre, in qualche modo, di queste tematiche, perché sono insite nel nostro business. Ci occupiamo di compravendita dell'usato e quindi, fondamentalmente, di allungare la vita di un bene e potenzialmente di evitare la produzione di un bene nuovo". A dirlo Silvia Campanella, Head of Communications & Sustainability Subito, in occasione dell'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.

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