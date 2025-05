Campania, dal territorio alla mobilità: al via gli Stati Generali dell’Ambiente

Il 29 e 30 maggio tornano a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, gli Stati Generali dell’Ambiente 2025. Dal ciclo integrato dei rifiuti al risanamento del sistema idrico, dalle bonifiche dei siti contaminati al disinquinamento dei corpi idrici e del litorale marino, questa nuova edizione si apre nel segno dell'impegno portato avanti in questi anni dalla Regione Campania. Un'occasione quindi per celebrare i traguardi raggiunti ma anche e soprattutto di confronto e di riflessione sulle nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono alle istituzioni e ai cittadini.

Ricco il calendario degli appuntamenti, fra cui spiccano i due incontri pomeridiani di giovedì 29 e venerdì 30 maggio, 'I programmi e le azioni per l’Ambiente in Campania' e 'Mobilità sostenibile in Campania', che vedranno l’intervento del presidente di Regione Vincenzo de Luca. E ancora, grande spazio ai più giovani con i premi 'Ecomovie', 'Il Tuffatore' e 'Borghi Salute e Benessere'. Ad aprire la manifestazione giovedì 29 maggio alle 11:30, sarà proprio 'Ecomovie', il concorso scolastico dedicato alla realizzazione di video sulla tutela dell’ambiente nell’era dei cambiamenti climatici che ha coinvolto 28 scuole campane. L’incontro sarà moderato dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, un talk tematico per esplorare il ruolo del digitale nella divulgazione ecologica, 'La comunicazione ambientale in epoca di social media e social networking'. Qui, si terrà anche la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio 'Il Tuffatore', promosso dalla Regione Campania, moderato da Claudia Conte e con l’intervento del presidente della Regione Campania. La giuria sarà presieduta da Paolo Mieli, storico e giornalista, e composta da Valeria Angione, autrice e content creator, e Padre Enzo Fortunato, direttore dei progetti speciali della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

Alle 17:30 si terrà un momento di approfondimento dedicato alle strategie regionali per la sostenibilità ambientale, dal titolo 'I programmi e le azioni per l’Ambiente in Campania', dove De Luca offrirà una riflessione politica e programmatica sul ruolo strategico che l’ambiente riveste per il futuro della Campania, tra innovazione, governance e partecipazione attiva delle comunità locali. L’incontro rappresenterà un’importante occasione per fare il punto sulle politiche ambientali introdotte dalla Regione, illustrando una visione d’insieme sugli interventi strutturali, normativi e operativi attualmente in corso.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema del ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, due ambiti centrali nella gestione sostenibile delle risorse e nella prevenzione del degrado ambientale. Si discuterà inoltre delle misure volte alla tutela del territorio, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico, nonché dei progetti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico della regione. Verranno evidenziati gli obiettivi raggiunti e le sfide ancora aperte, in un’ottica di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile del territorio.

Alle 9:30, aprirà la giornata di venerdì 30 maggio la presentazione dei risultati del progetto 'Borghi Salute e Benessere', iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale dei borghi della Campania con il coinvolgimento delle scuole attraverso il concorso 'BsB in Motion'. Interverranno Paolo D'Ammassa, Ceo di Retex e Monica D'Ambrosio, giornalista e direttrice di Ricicla Tv. Alle 11:30 di nuovo spazio alle scuole con la presentazione dei risultati della terza edizione del concorso di idee 'Cambiamo Aria!' sul tema della qualità dell’aria e sui comportamenti sostenibili. In sala M. Rosaria della Rocca, dirigente Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema, e Lucia Fortini, assessore alla Scuola.

Alle 16, l’ultimo appuntamento della due giorni sarà dedicato a uno dei temi centrali per la transizione ecologica: il futuro della mobilità sostenibile. Il panel, dal titolo 'Mobilità Sostenibile in Campania', offrirà una riflessione a più voci sulle sfide e sulle opportunità legate allo sviluppo di sistemi di trasporto innovativi, integrati e a basso impatto ambientale. L’incontro metterà a confronto i principali attori istituzionali e operativi del settore, impegnati nella trasformazione del sistema della mobilità regionale in chiave green, efficiente e orientata al cittadino. Si discuterà di investimenti in infrastrutture intelligenti e del ruolo strategico del trasporto pubblico locale per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell’aria.

Interverranno Antonio Errico, vicedirettore di Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile), Umberto De Gregorio, presidente di Eav (Ente Autonomo Volturno), Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania Spa, e M. Teresa di Mattia, direttore generale di Acamir (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti). Ognuno dei relatori offrirà il proprio punto di vista sulle politiche in atto, i progetti in corso e le prospettive future per un sistema di trasporti regionale all’altezza delle sfide ambientali e sociali del tempo. A moderare il dibattito sarà la giornalista Monica D’Ambrosio, che guiderà il confronto evidenziando le sinergie tra pubblico e privato, le buone pratiche già in atto e le condizioni necessarie per rendere la mobilità sostenibile non solo un obiettivo, ma una realtà concreta per i cittadini campani.

Gli Stati Generali dell’Ambiente 2025 si inseriscono all’interno del Green Med Expo&Symposium, realizzati in collaborazione con Ecomondo e Ricicla Tv, e si propongono come uno spazio aperto di confronto e partecipazione, un’occasione per mettere in dialogo istituzioni, content creator, cittadini e studenti e promuovere insieme una riflessione sulle grandi sfide ambientali del presente e del futuro.