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Capua (Sais): "Salute circolare è un modo di pensare, coinvolgerà tanti giovani"

La virologa alla presentazione della nuova edizione di Coop per la Scuola

Ilaria Capua - Adnkronos
Ilaria Capua - Adnkronos
04 settembre 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La salute circolare è un modo di pensare su cui ho ragionato molto. Spacchettare un concetto complesso come quello di salute e sostenibilità e renderlo accessibile e digeribile ai ragazzi di tutto il ciclo scolastico (dalla scuola dell'infanzia fino alla maturità) è molto più di un tentativo: sono convinta che tantissimi giovani si lasceranno coinvolgere da questa iniziativa”. Sono le dichiarazioni di Ilaria Capua, virologa di fama internazionale e senior fellow of Global health presso la Johns Hopkins University - Sais Europe, intervenendo alla presentazione della nuova edizione di Coop per la Scuola, dedicata alla Salute Circolare, nel corso della quale, con la guida della stessa scienziata e dal team di Geopop, sono stati svelati in anteprima i contenuti educativi, gli strumenti e tutte le novità pensate per accompagnare le scuole nel nuovo anno.

Per Capua, ad esempio, è fondamentale far capire ai giovani “come acqua, aria, terra e fuoco, i quattro elementi fondamentali, influenzino la nostra salute e la salute del "terrario" nel quale viviamo. Un sistema chiuso e privo di valvole di sfogo che va salvaguardato, poiché gli equilibri tra i quattro elementi stanno soffrendo”, spiega. “Possiamo fare molto: come singoli, come comunità, come scuola e come istituzioni - sottolinea - Per questo sono molto felice che questa idea progettuale sia arrivata nella culla della consapevolezza e della conoscenza. Spero che questo nuovo modo di pensare possa accompagnare i nostri ragazzi e renderli cittadini più consapevoli, maturi e dinamici. Non è vero che non si può fare nulla - conclude - si può fare moltissimo, a partire dai piccoli gesti”.

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Salute Circolare Sostenibilità Scuola
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