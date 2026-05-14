Carà (Ordine Ingegneri Milano), "imprevisto è costante nei cantieri, va gestito"

"Il nuovo Codice degli appalti è una normativa molto importante per la razionalizzazione e la semplificazione degli appalti pubblici. Il problema è passare dalla norma all'operatività in cantiere, dove purtroppo, specie nelle ristrutturazioni importanti, non tutto è lineare, e l'imprevisto diventa quasi una costante del processo realizzativo. La criticità più importante da superare è la tempestività nelle risposte laddove si trovino delle difficoltà operative", ha dichiarato Nella Carà, consigliera dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', il convegno organizzato dall'Ordine all'Acquario Civico meneghino.