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Carà (Ordine Ingegneri Milano), "imprevisto è costante nei cantieri, va gestito"

14 maggio 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
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"Il nuovo Codice degli appalti è una normativa molto importante per la razionalizzazione e la semplificazione degli appalti pubblici. Il problema è passare dalla norma all'operatività in cantiere, dove purtroppo, specie nelle ristrutturazioni importanti, non tutto è lineare, e l'imprevisto diventa quasi una costante del processo realizzativo. La criticità più importante da superare è la tempestività nelle risposte laddove si trovino delle difficoltà operative", ha dichiarato Nella Carà, consigliera dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', il convegno organizzato dall'Ordine all'Acquario Civico meneghino.

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