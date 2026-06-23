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Caradonna: "Con H2iseO cambieremo volto a sistema mobilità"

Fulvio Caradonna - (Foto Adnkronos)
Fulvio Caradonna - (Foto Adnkronos)
23 giugno 2026 | 08.56
Redazione Adnkronos
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"Il via libera all'Amis è il coronamento di un percorso industriale e amministrativo lungo e complesso che il Gruppo Fnm ha portato avanti con determinazione e professionalità per raggiungere l’obiettivo ormai sempre più vicino di cambiare volto al sistema di mobilità della Valcamonica e della provincia di Brescia". Lo dichiara il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna.

"Tagliare questo traguardo, per ora unico in Italia, richiede competenze e visione", sottolinea Caradonna, ringraziando "tutte le persone delle nostre aziende, i partner tecnici e istituzionali e in particolare Regione Lombardia. Lavorare tutti insieme con dedizione ha reso possibile l'avvio di questa fase decisiva verso l'esercizio commerciale".

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mobilità sistema di mobilità trasporto
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