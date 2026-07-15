Non si fermano i rialzi delle quotazioni petrolifere, sullo sfondo dell’aggravarsi della crisi del Golfo: mentre il Brent sfiora quota 85 dollari, i prodotti raffinati tornano al livello della seconda metà di maggio. Alla pompa, il diesel supera di slancio la soglia psicologica dei due euro al litro in modalità self service, mentre la benzina è a un passo da 1,9. Questa mattina si registrano nuovi forti rialzi sui listini dei prezzi consigliati.

Carburanti, ancora rialzi

Oggi, mercoledì 15 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 €/l per la benzina (+12 millesimi rispetto a ieri), 2,017 €/l per il gasolio (+20), 0,749 €/l per il Gpl (-1) e 1,560 €/kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,986 €/l per la benzina (+13), 2,086 €/l per il gasolio (+16), 0,882 €/l per il Gpl (-1) e 1,591 €/kg per il metano (+4).

Oggi, mercoledì 15 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 €/l per la benzina (+12 millesimi rispetto a ieri), 2,017 €/l per il gasolio (+20), 0,749 €/l per il Gpl (-1) e 1,560 €/kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,986 €/l per la benzina (+13), 2,086 €/l per il gasolio (+16), 0,882 €/l per il Gpl (-1) e 1,591 €/kg per il metano (+4).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per IP registriamo un rialzo di un centesimo sulla benzina e di due sul gasolio. Per Q8 +4 centesimi sulla benzina e +6 sul gasolio. Per Tamoil +3 cent sulla benzina e +2 sul diesel. Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,887 euro/litro (compagnie 1,891, pompe bianche 1,879), diesel self service a 1,999 euro/litro (compagnie 2,001 , pompe bianche 1,994). Benzina servito a 2,024 euro/litro (compagnie 2,064, pompe bianche 1,948), diesel servito a 2,136 euro/litro (compagnie 2,175, pompe bianche 2,062). Gpl servito a 0,759 euro/litro (compagnie 0,769, pompe bianche 0,748), metano servito a 1,557 euro/kg (compagnie 1,556, pompe bianche 1,558), Gnl 1,441 euro/kg (compagnie 1,447 euro/kg, pompe bianche 1,436 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,892 euro/litro (2,101 il servito); IP a 1,899 (2,067 servito); Q8 a 1,883 (2,046 servito); Tamoil a 1,882 (1,962 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,995 (2,206 servito); IP a 2,008 (2,176 servito); Q8 a 1,999 (2,163 servito) e Tamoil a 1,994 (2,077 servito).