circle x black
Cerca nel sito
 

Carnevali (sindaca Bergamo): "A2A partner essenziale per la transizione"

18 giugno 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A2A è un'azienda che sul territorio di Bergamo conta più di 400 dipendenti e che investe, sia in termini di conto capitale sia in strategie, per riuscire a realizzare una transizione che sia sempre più accettata, equa e sostenibile, oltre che per generare valore della produzione. Di fronte a noi abbiamo un partner essenziale per tutte le azioni contenute nel contratto che abbiamo sottoscritto con l'Unione Europea". A dirlo la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, intervenendo alla presentazione dell'undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo del Gruppo A2A, presentato dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, Roberto Tasca e Renato Mazzoncini. Il documento rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2025 e i suoi piani di attività per i prossimi anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"
Maturità, Pupo entra in classe per la prima prova: "Più emozionato di quando sono sul palco"
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza