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Caro carburanti e nuove accise, effetti su prezzi benzina e diesel

Verde e gpl costano di più, gasolio in lieve calo

Persona mette benizna alla macchina - (Fotogramma/Ipa)
Persona mette benizna alla macchina - (Fotogramma/Ipa)
04 maggio 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le nuove accise si fanno sentire in modo diverso sui prezzi dei carburanti oggi, lunedì 4 maggio: benzina e gpl costano di più, diesel in lieve calo. Sono le ultime rilevazioni di Staffetta quotidiana che ricorda come dal 2 maggio l'accisa sulla verde sia salita di 15 centesimi al litro (18,3 centesimi compresa Iva), quella del gpl di 4,1 centesimi (5 centesimi Iva compresa).

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Oggi i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano dunque "in forte aumento sulla benzina e sul gpl e in lieve calo sul gasolio: benzina self-service sulla rete stradale a 1,899 euro/litro (+14,5 centesimi rispetto a giovedì), gasolio a 2,047 euro/litro (-5 millesimi). Il gpl è a 0,814 euro/litro (+1,9), il metano a 1,573 euro/kg (-0,3). In autostrada, la benzina self è a 1,967 euro (+16,6 centesimi), il diesel a 2,116 euro (+2), il Gpl a 0,924 euro (+2,4) e il metano a 1,594 euro (-0,3)".

Secondo la rilevazione, dal 2 maggio “Eni ha aumentato di 18,3 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina, applicando le nuove aliquote (di 15 centesimi più alte rispetto a quelle in vigore fino al primo maggio, che diventano 183 centesimi compresa l’Iva). Per Ip registriamo un rialzo di 18 centesimi sulla benzina, per Q8 +18 sulla benzina e -1 sul diesel, per Tamoil +20,3 centesimi sulla benzina”.

Circa invece il dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: “benzina self service a 1,892 euro/litro (compagnie 1,907, pompe bianche 1,860), diesel self service a 2,049 euro/litro (compagnie 2,054, pompe bianche 2,040). Benzina servito a 2,008 euro/litro (compagnie 2,054, pompe bianche 1,922), diesel servito a 2,187 euro/litro (compagnie 2,229, pompe bianche 2,108). Gpl servito a 0,819 euro/litro (compagnie 0,831, pompe bianche 0,807), metano servito a 1,573 euro/kg (compagnie 1,573, pompe bianche 1,573), Gnl 1,525 euro/kg (compagnie 1,541 euro/kg, pompe bianche 1,513 euro/kg)”. Sulla benzina self service “Eni è a 1,940 euro/litro (2,105 il servito); IP a 1,886 (2,038 servito); Q8 a 1,910 (2,025 servito); Tamoil a 1,919 (1,975 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,046 (2,258 servito); IP a 2,071 (2,237 servito); Q8 a 2,054 (2,221 servito) e Tamoil a 2,046 (2,129 servito)”.

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