Casa: Baccarini (Fiaip), ‘Al lavoro con istituzioni per creare unico disegno di legge’

“Stiamo interloquendo in maniera assidua, sia con l’onorevole Buonguerriero, sia con l'onorevole Minasi e con altri parlamentari, per riuscire a riordinare e a creare un unico disegno di legge, evitando dispersione di energie. Stiamo lavorando su questo anche al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per riuscire a fare in modo che ci sia revisione organica e che si eviti di replicare situazioni similari e che si abbia, invece, la massima efficacia, incisività e tempestività”. Sono le dichiarazioni di GianBattista Baccarini, presidente nazionale Fiaip - Federazione italiana agenti immobiliari professionali, in occasione dell’incontro con la stampa alla Camera dei Deputati ‘Contratti flessibili e più case sul mercato: il futuro dell’affitto’. Durante l’evento è stato presentato il 16esimo Rapporto sul mercato delle locazioni in Italia 2024 del Gruppo SoloAffitti.