Cassa Depositi e Prestiti, a Torino il roadshow con Confindustria: 4,6 miliardi per aiutare le imprese

Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Piemonte e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del Roadshow di CDP e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese' che oggi ha fatto tappa a Torino, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze e Bari, per l'appuntamento che ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria locale.