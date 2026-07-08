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Castelli: "Sicurezza decisiva per il diritto a restare"

Guido Castelli - (Foto Adnkronos)
Guido Castelli - (Foto Adnkronos)
08 luglio 2026 | 13.58
Francesca Romano
LETTURA: 1 minuti

“La sicurezza del territorio è un tema centrale, ma lo è in particolare nel Centro Italia, perché gli Appennini che rientrano nella giurisdizione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale rappresentano una parte fondamentale di questo territorio: circa il 66% è infatti montano o alto-collinare. Questo significa che la gestione idraulica e la prevenzione del rischio sono decisive per garantire quel diritto a restare che rappresenta uno degli elementi fondamentali anche della politica europea”. Lo ha dichiarato Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, intervenendo all'incontro 'Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione', presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il diritto a restare significa innanzitutto garantire sicurezza ai cittadini e ai territori. Da questo punto di vista l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e la struttura commissariale Sisma 2016 hanno collaborato per raggiungere il risultato dell'aggiornamento dei Piani distrettuali, mettendo a disposizione dati, studi e ricerche sviluppati attraverso questa collaborazione - ha spiegato Castelli - L'integrazione delle conoscenze e delle informazioni disponibili consente di migliorare la pianificazione e di rafforzare gli strumenti di prevenzione, soprattutto nelle aree interne e montane, dove la tutela del territorio rappresenta una condizione essenziale per contrastare lo spopolamento e sostenere la permanenza delle comunità”.

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Aubac territorio Guido Castelli sicurezza
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