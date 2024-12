Cassa Depositi e Prestiti approva il Piano Strategico 2025-2027, fissando obiettivi ambiziosi per lo sviluppo economico, sociale e ambientale dell’Italia. Il piano prevede l’impiego di 81 miliardi di euro, che grazie al coinvolgimento di capitali di terzi attiveranno investimenti complessivi per circa 170 miliardi. Questo incremento, rispetto al piano precedente, testimonia la volontà di CDP di rafforzare il suo ruolo di banca promozionale per lo sviluppo sostenibile.