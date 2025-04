Cdp, Scannapieco: "Faremo la nostra parte quando ci sarà da sostenere le imprese"

“Cassa Depositi e Prestiti negli ultimi anni si è rafforzata patrimonialmente e abbiamo i mezzi per sostenere le imprese italiane. Viviamo, però, una fase di grande incertezza. Nell’ultimo anno abbiamo impegnato risorse per circa 24,6 miliardi sostenendo investimenti per 69 miliardi di euro. Quando ci sarà da sostenere le imprese Cdp farà la sua parte”. Così, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti - Cdp, alla presentazione dei Risultati di esercizio 2024 della società, svoltasi a Roma.