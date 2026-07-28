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Cdp Venture Capital: vertici verso la riconferma

Emanuele Levi, Ad di Cdp Venture Capital (foto da Cdp Vc)
Emanuele Levi, Ad di Cdp Venture Capital (foto da Cdp Vc)
28 luglio 2026 | 12.36
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

Si va verso la riconferma per i vertici di Cdp Venture Capital, il veicolo di Cassa depositi e prestiti dedicato agli investimenti in startup e scaleup. A quanto apprende l'Adnkronos, l'amministratore delegato Emanuele Levi sarà riconfermato. Anche la presidente Anna Lambiase andrebbe verso una riconferma. I cambiamenti, sostanziosi, ci sarebbero nel resto del Cda, da quanto circola in ambienti vicini al dossier. In questo momento le liste, sulle quali si esprimono Cdp Equity (che ha il 70%) e Invitalia (il 30%), sarebbero in attesa del via libera del Mef.

Ad Emanuele Levi sono state conferite le deleghe di Ad e Dg della società dal 30 maggio 2025, succedendo ad Agostino Scornajenchi; in precedenza Levi era General Partner di 360 Capital. Anna Lambiase è stata consigliere di amministrazione di Invitalia, ma è anche Ad di Ir Top Consulting, specializzata in consulenza per aziende quotate o vicine alla quotazione. Il Cda di Cdp Venture Capital è in attesa di rinnovo da alcuni mesi.

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cdp venture capital cdp invitalia mef
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