Stangata in arrivo per le famiglie italiane, in corrispondenza della fine dell'anno scolastico. Si apre infatti una prolungata sospensione delle attività scolastiche che obbliga tantissimi nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto a investire somme ingenti di denaro nei centri estivi privati per poter conciliare i tempi di vita e di lavoro. E quest'anno si preannunciano ulteriori e pesanti rincari. Secondo i dati del 4° Monitoraggio annuale, realizzato dall’Osservatorio Eures-Adoc, attraverso la metodologia della mystery client su circa 200 strutture private in otto grandi città italiane, la tariffa media nazionale a tempo pieno infatti è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. Questo significa che otto settimane di frequenza costano mediamente 1.432 euro per un solo figlio.

La cifra si fa ancora più drammatica per le famiglie con due figli, dove la spesa complessiva sfonda la quota dei 2.700 euro, attestandosi per l'esattezza a una stima di 2.764 euro. Tale incremento tiene conto del fatto che il 49% dei centri estivi censiti non applica alcuna riduzione tariffaria per i fratelli e, laddove lo sconto è presente, raramente supera il 10%, fermandosi a una media del 7%. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce davvero il peso economico, comportando una spesa media nazionale di 119 euro a settimana che, nelle regioni del Centro Italia, sale fino a 130 euro.

I dati della ricerca condotta dal 2023 al 2026 svelano un'impennata dei prezzi che va ben oltre le dinamiche inflazionistiche. A fronte di un'inflazione nazionale pari al +2,7% su base annua, il costo medio settimanale dei centri estivi è aumentato del 3,5% nell'ultimo anno e del 27% nell'ultimo triennio, traducendosi in 38 euro in più a settimana per ogni singolo bambino. L'indagine territoriale conferma che l'Italia viaggia a due velocità: al Nord la spesa media settimanale a tempo pieno tocca i 196 euro, seguita dal Centro con 185 euro e dal Sud con 143 euro.

Milano si attesta come la città più cara in assoluto con una media di 233 euro a settimana, costringendo una famiglia con due figli a sborsare oltre 3.500 euro per otto settimane di frequenza.

Secondo la classifica, seguono nella classifica dei rincari Firenze con 187 euro, Bologna con 181 euro (che registra il rincaro record di +71 euro nel triennio), Torino con 171 euro e Roma con 165 euro. Nel Mezzogiorno i costi risultano leggermente più contenuti ma comunque gravosi rispetto ai redditi medi, oscillando tra i 153 euro di Palermo, i 142 euro di Napoli (unica città in lieve calo) e i 137 euro di Bari, che però nell'ultimo anno ha registrato un balzo del +25,8%.

Nelle città del Centro-Nord, la spesa per l'estate arriva così ad assorbire l'equivalente di un intero stipendio mensile.