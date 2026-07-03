Cgil, Cisl, Uil: c'è l'unità. Landini, Fumarola e Bombardieri ripartono da Padova

Erano attese polemiche con relativo 'strappo', invece è arrivata un'affermazione di unità sindacale ribadita, anzi ostentata, da Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola che si sono trovati insieme a Padova per il congresso nazionale della Uil. Nella seconda giornata, all'indomani della presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i tre 'generali' hanno condiviso una linea unica e unitaria su cui ha posto il sigillo il numero uno di Corso d'Italia con un discorso senza stoccate né critiche. Landini non si è tolto - come in molti si aspettavano - nessun sassolino dalla scarpa, anzi. "Dobbiamo dare un messaggio molto preciso - ha detto dal palco - Ognuno di noi ha le sue idee, ci conosciamo, c'è pluralismo, ma oggi il mio impegno è: se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro" serve "stare uniti per cambiare la situazione".

Ottimo risultato per il padrone di casa che alla vigilia della rielezione a segretario generale dell'Unione italiana del lavoro, può intestarsi il 'patto di Padova': "Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo: l'unità sindacale. Ricordando che ognuno di noi ha sensibilità diverse, ma che riusciamo a stare insieme e lo facciamo di fronte ai tanti problemi che viviamo tutti i giorni. Apriamo oggi una pagina diversa", ha detto Bombardieri. Insieme, i tre leader sindacali si sono presentati a parlare con la stampa presente alla fiera di Padova, insieme si sono fatti fotografare.

Per Daniela Fumarola, che ha sempre ribadito la necessità di ritrovarsi nel metodo e nel merito, "è fondamentale confrontarsi ognuno nella propria autonomia. Abbiamo sempre detto che bisogna ritrovarsi su metodo e contenuti e lo abbiamo dimostrato con l'accordo che abbiamo sottoscritto (la piattaforma interconfederale su relazioni industriali, contrattazione e rappresentanza, ndr): abbiamo dialogato molto fra di noi, ci siamo confrontati anche in maniera aspra perché ognuno di noi ha le proprie posizioni, ma abbiamo avuto la grandissima responsabilità di portare a sintesi tutti quegli elementi che secondo noi sono fondamentali per il mondo del lavoro e che costituiscono anche un esempio di come bisognerebbe lavorare in questo tempo".

di Stefania Marignetti