Al terzo giorno del Congresso Uilca l'intervento del presidente di Unipol: tra silenzi e battute sul risiko. A una domanda sui "lupi in giro" - con riferimento alle parole usate in passato da Cimbri sul fatto che l'offerta di Bper avrebbe difeso la Popolare di Sondrio dai ''lupi'' - il presidente di Unipol ha replicato ironicamente: "L'ha acquisita Papa… e il paragone tra Papa e lupi…". Incalzato da una domanda dell'AdnKronos sempre Bper e Banca Popolare di Sondrio e il terzo polo bancario, Cimbri ha glissato: "Bper? Lasciateli tranquilli poverini, hanno già da lavorare per integrare Sondrio". Ecco cosa ha detto anche di Mps.