Cimenti (Federchimica-Assogasliquidi): "Gpl al di fuori delle crisi internazionali"

"Forniamo energia nelle zone svantaggiate, periferiche e non connesse alla dorsale del metano. Portiamo energia alle famiglie, ma anche le medie e grandi industrie, sia col Gpl sia col Gnl. Consentiamo già da oggi la decarbonizzazione del riscaldamento e del trasporto pesante marittimo, anche grazie alla progressiva introduzione di una quota di prodotto di origine rinnovabile. Vuol dire un prodotto che viene realizzato in Italia, per il quale non ci sono delle criticità geostrategiche. Oggi il Gpl è al di fuori delle grandi crisi internazionali. Lo vediamo anche dalla sostanziale tenuta del prezzo". E' quanto riferito da Matteo Cimenti, Presidente di Federchimica-Assogasliquidi, in occasione dell'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.