circle x black
Cerca nel sito
 

Cinetek, come funziona la piattaforma streaming 'anti-Netflix' e senza algoritmo

L'idea si deve ai registi francesi Cédric Klapisch, Pascale Ferran e Laurent Cantet

-
- 123rf
15 novembre 2025 | 06.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Nessun algoritmo, solo suggerimenti umani": con il suo catalogo di film classici selezionati da registi di fama, la piattaforma di streaming francese Cinetek si è valsa l'etichetta di 'anti-Netflix' e sfida i giganti dello streaming. Il concetto alla base di Cinetek è semplice: i grandi nomi del cinema forniscono un elenco dei 50 film che li hanno influenzati, il team del sito rintraccia i detentori dei diritti delle opere per renderle disponibili in streaming a pagamento. A oggi, circa 150 registi da tutto il mondo hanno indicato 3.500 film, 2.500 dei quali disponibili su Cinetek. Per 4,99 euro al mese, Cinetek offre l'accesso a un centinaio di film del suo catalogo, che viene regolarmente aggiornato.

L'idea è nata nei primi anni del 2010 e si deve ai registi francesi Cédric Klapisch, Pascale Ferran e Laurent Cantet, spinti dall'esigenza di guardare film non disponibili online, in un momento in cui il video on demand era pronto a sostituire i Dvd. "Non vogliamo che questo sia un prodotto elitario", dice Cédric Klapisch, portando ad esempio l'offerta di 19 euro all'anno per gli under 25. La piattaforma sopravvive grazie ai suoi circa 20.000 abbonati, senza pubblicità, azionisti o investitori, e opera secondo un modello economico senza scopo di lucro. Beneficia del mecenatismo e del sostegno di istituzioni come il Centre National du Cinéma, che le fornisce 400.000 euro di finanziamenti, pari a circa un quarto del suo fatturato annuo. I fondatori puntano ora a raggiungere i 30.000 abbonati per garantire la continuità dell'offerta.

Non semplici le trattative con gli studios americani, come Universal, Warner e Paramount, generalmente riluttanti a concedere i diritti di alcuni loro film. "Ci mancano ancora Disney e Mgm, ma prima o poi ci arriveremo", afferma Pascale Ferran. Il sito offre retrospettive su grandi registi, attori, attrici e movimenti che hanno fatto la storia del cinema, attraverso una selezione il più eclettica possibile in termini di genere e paese di origine, che spazia dai film d'autore ai blockbuster del XX secolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cinetek piattaforma streaming netflix film
Vedi anche
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza