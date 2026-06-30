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Cisambiente Confindustria sceglie la Calabria: al Parco Biometano Ecoross il confronto sul futuro dell'energia

30 giugno 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Assemblea generale 2026 si è svolta a Corigliano Rossano, con al centro le politiche energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Ha scelto la Calabria, ed in particolare il Parco Biometano Ecoross di Corigliano Rossano, Cisambiente Confindustra per svolgere l'assemblea generale 2026, che ha visto al centro del dibattito le politiche energetiche. Il Parco Biometano Ecoross trasforma i rifiuti organici domestici dandogli nuova vita, ovvero: dagli scarti nasce il biometano – un gas 100% rinnovabile, all'insegna delle politiche green. L'Assemblea Pubblica 2026 di Cisambiente Confindustra è stata anche un momento di confronto costruttivo, partito dal luogo dove si è svolta, per proiettarsi verso il futuro del comparto delle rinnovabili. La scelta della location è stata voluta fortemente dal direttore generale di Cisambiente Confindustria, Lucia Leonessi - che ha coordinato e diretto l'assemblea. Presenti al tavolo - tra i vari - Walter Pulignano, amministratore Unico di Ecoross, il presidente di Cisambiente Confindustria Donato Notarangelo, e Roberta Toffanin, consulente esperto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e membro del Gse

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