Clima, Zovi (Gallagher Re): "Con schemi public-private più facile accesso a coperture assicurative"

“La resilienza delle popolazioni ai disastri naturali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, è sempre un tema molto difficile da gestire. Un ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato sono gli sviluppi di schemi cosiddetti public-private, dove il settore pubblico mette in atto una copertura assicurativa per tutti i cittadini a fronte di disastri naturali, terremoti o alluvioni supportati nel backstage da compagnie assicurative e riassicurative. Questi schemi sono molto efficienti perché permettono, con un utilizzo ottimizzato di capitale e di fondi, di far accedere tutti alla copertura assicurativa di questi eventi”. Così Francesco Zovi, Executive Director, Gallagher Re, intervenendo al convegno plenario di disseminazione del progetto Return intitolato “Sfide scientifiche e gestionali per una società resiliente ai rischi ambientali in un clima che cambia”.