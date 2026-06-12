'Close the Gap', campagna Coop per la prima volta in un luogo pubblico a Roma

Alla Galleria Alberto Sordi di Roma, la campagna Coop "Close the Gap" celebra cinque anni di impegno per l'uguaglianza di genere attraverso un momento di confronto aperto e partecipato. L'evento ha riunito associazioni, istituzioni, esperti e realtà che hanno condiviso questo percorso, raccontando il valore del fare rete di fronte alle sfide del presente. Sul palco gli interventi di Enrico Galiano e Gino Cecchettin, tra riflessioni sull'educazione affettiva e la necessità di costruire una cultura della parità. Spazio anche alla campagna "Diritto a stare bene", dedicata al benessere psicologico e alla promozione della psicologia pubblica territoriale.