Coca-Cola Hbc Italia, Pierini: "Stabilimento di Nogara festeggia i 50 anni e una crescita continua"

21 settembre 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi, a Nogara, festeggiamo i primi 50 anni dello stabilimento più grande d'Europa. Questo sito è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro. C'è un clima positivo verso il lavoro". Così, Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC Italia, ha parlato nel corso della festa per i 50 anni della fabbrica veneta di Nogara, il più grande sito produttivo d'Italia e il primo in Europa per capacità produttiva. Lo stabilimento rappresenta un'eccellenza per il Gruppo anche grazie ai continui investimenti - 220 milioni di euro solo negli ultimi 15 anni - a cui si aggiungono gli oltre 50 milioni già pianificati per il prossimo quadriennio. 

