Commercio Ue 2025: export agroalimentare sale, ma il surplus crolla

Nel 2025 l'Ue ha esportato prodotti agricoli per un valore di 238,2 miliardi di euro (+1,6%) e ne ha importati per 213,5 miliardi (+9,3%), generando un surplus di 24,7 miliardi di euro, in forte calo rispetto ai 63,6 mld del 2024 (-61%). E' quanto emerge dai dati comunicati oggi da Eurostat. Tra il 2015 e il 2025, il commercio di prodotti agricoli si è espanso in modo significativo, con le esportazioni in crescita a un tasso annuo medio del 4,4% e le importazioni a un tasso leggermente superiore del 5%.

I principali partner di esportazione di prodotti agricoli nel 2025 sono stati il Regno Unito, con una quota del 23,3% (55,6 miliardi), seguito dagli Stati Uniti (12%; 28,5 miliardi), dalla Svizzera (5,7%; 13,5 miliardi) e dalla Cina (4,9%; 11,6 miliardi). Rispetto al 2024, le quote della maggior parte dei partner hanno mostrato solo lievi fluttuazioni, mentre gli Stati Uniti hanno registrato un calo dello 0,9%, a causa dell'introduzione di dazi su diversi prodotti agricoli.

La maggior parte delle importazioni dell'Ue proveniva dal Brasile (8,5%, 18,2 miliardi di euro), dal Regno Unito (8%; 17,1 miliardi di euro), dagli Stati Uniti (6,2%; 13,3 miliardi di euro) e dalla Cina (5,1%; 10,9 miliardi di euro). Rispetto al 2024, i principali partner dell'Ue per i prodotti agricoli sono rimasti in gran parte stabili; tuttavia, la quota dell'Ucraina nelle importazioni è scesa dal 6,7% al 5%, a causa della scadenza delle misure di agevolazione commerciale precedentemente concesse per i prodotti agricoli.