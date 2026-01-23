circle x black
Cerca nel sito
 

Commercio, Végé 'chiusure domenicali? Follia...ma ok a stop in 6 superfestivi'

L'amministratore delegato di Végé, interpellato dall'Adnkronos, interviene nel dibattito se tenere aperti o chiusi i supermercati la domenica e dice: "'Dare opportunità a studenti universitari che desiderano lavorare nel week end"

Commercio, Végé 'chiusure domenicali? Follia...ma ok a stop in 6 superfestivi'
23 gennaio 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Chiudere i supermercati la domenica sarebbe una follia". E' netta la posizione di Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del gruppo Végé, interpellato dall'Adnkronos sulla proposta di Ancc Coop, lanciata un paio di settimane fa a mezzo stampa. "Noi dovremmo analizzare questa problematica dalle due angolature più importanti che sono i clienti, ovvero i consumatori e il personale di vendita - ragiona Santambrogio - oramai abbiamo coccolato così tanto il cliente da permettergli di essere libero dal lunedì al venerdì, mentre la domenica diventa veramente uno sfogo fare la spesa, non si può più tornare indietro" aggiunge il manager a capo di una realtà come Végé, primo gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia nel 1959, che attualmente riunisce 32 imprese mandanti, con competenze multicanali che spaziano dagli ipermercati alle superette, dai cash&carry all’Afh, dai punti vendita specializzati all’on-line.

"Ho chiesto ai miei imprenditori di recente come la pensano e mi hanno riferito che molti studenti universitari, soprattutto in Campania, Sicilia e Veneto, chiedono di poter lavorare il weekend in un ipermercato o supermercato, - spiega - usufruendo magari del contratto di Federdistribuzione che prevede il pagamento di uno straordinario del +30% per i festivi e per le domeniche e del +15% per il notturno. Chiudere la domenica precluderebbe questa opportunità di lavoro".

Piuttosto Santambrogio perora la causa delle 6 chiusure festive in un anno. "Ripropongo una mia idea - sostiene - io sono favorevole a chiudere durante le festività comandate, religiose e laiche: e quindi, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e anche le feste laiche, 25 aprile, 1º maggio e 15 agosto". "Farei educazione al cliente dicendo 'Se hai dimenticato la besciamella per il pranzo di Natale, o qualche altra cosa, ti arrangi' aggiunge Santambrogio - perfino Amazon, il giorno di Natale non consegna e blocca gli ordini". L'ad di Végé, a questo proposito, lancia un appello: "se il governo ci aiuta e c'è già una proposta sulle chiusure nei 6 giorni superfestivi sarebbe auspicabile perché sarebbe per legge".

Santambrogio chiama poi in causa la posizione del presidente di Ancc Coop Ernesto dalle Rive. "Dalla Coop mi sarei aspettato una ragione diversa piuttosto che proporre di chiudere la domenica per una questione di costi, se dovessimo porre il quesito sarebbe casomai per salvaguardare la famiglia la domenica, essere a casa e non lavorare e non tanto per i costi, perché di parliamo di personale di vendita....".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spesa domenica chiusure superfestivi
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza