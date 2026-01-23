Commercio, Végé 'chiusure domenicali? Follia...ma ok a stop in 6 superfestivi'

"Chiudere i supermercati la domenica sarebbe una follia". E' netta la posizione di Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del gruppo Végé, interpellato dall'Adnkronos sulla proposta di Ancc Coop, lanciata un paio di settimane fa a mezzo stampa. "Noi dovremmo analizzare questa problematica dalle due angolature più importanti che sono i clienti, ovvero i consumatori e il personale di vendita - ragiona Santambrogio - oramai abbiamo coccolato così tanto il cliente da permettergli di essere libero dal lunedì al venerdì, mentre la domenica diventa veramente uno sfogo fare la spesa, non si può più tornare indietro" aggiunge il manager a capo di una realtà come Végé, primo gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia nel 1959, che attualmente riunisce 32 imprese mandanti, con competenze multicanali che spaziano dagli ipermercati alle superette, dai cash&carry all’Afh, dai punti vendita specializzati all’on-line.

"Ho chiesto ai miei imprenditori di recente come la pensano e mi hanno riferito che molti studenti universitari, soprattutto in Campania, Sicilia e Veneto, chiedono di poter lavorare il weekend in un ipermercato o supermercato, - spiega - usufruendo magari del contratto di Federdistribuzione che prevede il pagamento di uno straordinario del +30% per i festivi e per le domeniche e del +15% per il notturno. Chiudere la domenica precluderebbe questa opportunità di lavoro".

Piuttosto Santambrogio perora la causa delle 6 chiusure festive in un anno. "Ripropongo una mia idea - sostiene - io sono favorevole a chiudere durante le festività comandate, religiose e laiche: e quindi, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e anche le feste laiche, 25 aprile, 1º maggio e 15 agosto". "Farei educazione al cliente dicendo 'Se hai dimenticato la besciamella per il pranzo di Natale, o qualche altra cosa, ti arrangi' aggiunge Santambrogio - perfino Amazon, il giorno di Natale non consegna e blocca gli ordini". L'ad di Végé, a questo proposito, lancia un appello: "se il governo ci aiuta e c'è già una proposta sulle chiusure nei 6 giorni superfestivi sarebbe auspicabile perché sarebbe per legge".

Santambrogio chiama poi in causa la posizione del presidente di Ancc Coop Ernesto dalle Rive. "Dalla Coop mi sarei aspettato una ragione diversa piuttosto che proporre di chiudere la domenica per una questione di costi, se dovessimo porre il quesito sarebbe casomai per salvaguardare la famiglia la domenica, essere a casa e non lavorare e non tanto per i costi, perché di parliamo di personale di vendita....".