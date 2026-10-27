Comprare il modello di smartphone dell’anno scorso: affare o trappola?

in collaborazione con: idealo

Comprare un nuovo smartphone mette spesso i consumatori davanti a una scelta che ha dell’insidioso. Sarà un affare o una trappola scegliere di acquistare uno smartphone dell’anno scorso? Di certo è un bel vantaggio per risparmiare, visto che, ad esempio, il Motorola Edge 50 Fusion è stato lanciato a 449€, per poi arrivare a costare 209€ in poco più di un anno.

Ma non basta trovare un prezzo barrato per essere sicuri di fare un affare. Uno sconto considerevole, infatti, porta a chiedersi se ci sia davvero una convenienza o se si tratta di un’esca dei commercianti per liberare i magazzini da un prodotto ormai superato.

Il calo dei prezzi dei medio gamma Android sono molto frequenti. I cicli di lancio annuali, l’arrivo dei successori e le promozioni dei marketplace contribuiscono a rendere più accessibili tanti modelli ancora validi. Basti pensare al Prime Day di luglio e al Black Friday di novembre, durante i quali i prezzi possono venire spinti ai minimi storici, ma è importante imparare a verificare che lo sconto sia reale ed a comparare i prezzi tra i modelli di smartphone.

Prima di acquistare, conviene quindi passare al vaglio tre domande: il prezzo attuale è davvero conveniente rispetto allo storico delle offerte? Quanto cambiano le prestazioni rispetto al modello successivo? E quanti anni di aggiornamenti software restano, considerando che il supporto parte dal lancio e non dal momento dell’acquisto?

Il già citato Motorola Edge 50 Fusion è un caso interessante per mettere alla prova questo metodo e capire quando un ex medio gamma può trasformarsi in un vero affare da prendere al volo.

Motorola Edge 50 Fusion: la recensione

A due anni e mezzo dal lancio (16 aprile 2024), il Motorola Edge 50 Fusion resta uno dei medio gamma più interessanti da comprare, al punto da essere stato considerato il vero best buy della serie. Design curato, IP68 (certificazione che garantisce resistenza a polvere e immersione), display a 144Hz, vetro Gorilla Glass 5 ed eSIM, è arrivato in Italia con un listino di 399€ (12/256 GB) e 449€ (12/512 GB).

Il design permette all’Edge 50 Fusion di vincere il confronto con quasi tutta la concorrenza di fascia media. Misura 161,9×73,1×7,9 mm e pesa 175 g, dunque è sottile e leggero per uno smartphone con batteria da 5.000 mAh.

Il modulo fotografico è raccordato al retro senza gradini netti, e il vetro frontale curva sui bordi lunghi per ridurre al minimo le cornici. La finitura posteriore – dettaglio apprezzato dagli appassionati – cambia in base al colore, non solo la tinta. E già questi dettagli lo rendono un modello di pregio che però rientra nella fascia media di prezzo.

Quanto alle prestazioni, non sono potentissime. Lo Snapdragon 7s Gen 2 garantisce un’esperienza fluida nell’uso quotidiano, ma non è un chip da primato. Nei giochi la GPU regge bene, ma nel calcolo AI on-device, il chip è debole.

Rispetto alla generazione precedente, il modello Edge 50 Fusion di casa Motorola perde nella memoria UFS, che è 2.2 invece di 3.1, nel Wi-Fi 5 invece di Wi-Fi 6E e nell’USB-C 2.0, quindi niente uscita video e niente modalità desktop Ready For.

In compenso la dotazione di rete è completa, 5G con numerose bande, Dual SIM, eSIM, NFC e Bluetooth 5.2.

La fotocamera principale da 50 MP, con stabilizzazione ottica, offre buoni risultati di giorno, con scatti ben esposti, anche se non sempre molto nitidi. Di notte se la cava discretamente con le luci, ma fatica quando l’illuminazione è davvero scarsa.

L’ultragrandangolare da 13 MP è utile per ampliare l’inquadratura e scattare foto ravvicinate, ma perde dettaglio ai bordi. La fotocamera frontale da 32 MP è adeguata per i selfie, anche se tende a mostrare qualche limite nelle zone più buie.

Sorprende, invece, la qualità dei video, registrabili in 4K a 30 fps da entrambe le fotocamere, grazie a una messa a fuoco rapida e ad una buona gestione dell’esposizione. Manca un teleobiettivo, ma in questa fascia è la norma.

La batteria è da 5.000 mAh, si arriva a fine giornata anche con un uso intenso. In circa 15 minuti, la ricarica cablata TurboPower da 68W porta la batteria al 50% e l’alimentatore è incluso in confezione (dettaglio non scontato nel 2026). Manca, però, la ricarica wireless.

Il software è il secondo punto di forza di questo modello. La politica di aggiornamento Motorola lo supporta fino ad Android 17, e cioè fino ad aprile 2028. Chi lo compra oggi ha, quindi, un orizzonte accettabile per un acquisto da 200€, meno per uno da 400€.

Ed è proprio il prezzo il vero discrimine. Acquistarlo oggi consente di fare un affare sotto i 220€, ma sopra i 280€ conviene guardare al 60 Fusion.

Pertanto, il Motorola Edge 50 Fusion possiede design, display e qualità costruttiva da fascia superiore, perfetto per chi vuole un telefono elegante, resistente e con uno schermo eccellente, ma prestazioni, connettività e AI on-device sono da fascia media, dunque chi gioca molto, usa funzioni AI o vuole tenerlo oltre il 2028, farà meglio a guardare all’Edge 60 Fusion.