Comunicazione: Fiore (Lactalis), 'Con Disractive costruiamo una rete d'imprese per l'inclusione sociale'

"La comunicazione d'impresa deve poggiare su due pilastri fondamentali: credibilità e coerenza. Il programma "Disractive" nasce per dare voce e risposte concrete ai temi della fragilità, dei disturbi alimentari e della disabilità" Ha dichiarato Vittorio Fiore, corporate communication and sustainability director Lactalis Italia, durante il Brand Journalism Festival 2025 a Roma, evento che ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d'impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile.