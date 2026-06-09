Comunicazione Italiana presenta Oltre, nuova piattaforma cross-mediale

Il nuovo asset editoriale prenderà forma per la prima volta al Learning Forum 2026, in diretta streaming su ComunicazioneItaliana.TV e in differita, accompagnando il percorso dei Forum, della Community House e degli eventi speciali, trasformando relazioni, idee e conversazioni in contenuti permanenti.

Comunicazione Italiana presenta Oltre, la nuova piattaforma editoriale dedicata alle persone, alle idee e alle decisioni che generano impatto. Il format sarà presentato per la prima volta al Learning Forum 2026, come primo momento visibile di un percorso destinato a crescere ed evolvere nel corso del tempo. Quattro gli spazi editoriali che lo compongono: La Copertina, il volto dell'edizione; L'Editoriale, la chiave di lettura del tema; Il Punto di Vista, un'analisi autorevole e fondata sull'esperienza; L'Intervista, un dialogo aperto che privilegia la persona prima del ruolo.

Le sessioni di Oltre: saranno trasmesse in diretta streaming su ComunicazioneItaliana.TV, la piattaforma proprietaria dell'ecosistema. Tutti i contenuti resteranno disponibili in differita, trasformando ogni intervista in un asset accessibile, indicizzabile e duraturo nel tempo. Oltre: non è un podcast, non è una web Tv, non è una rubrica di interviste. È una media platform cross-mediale che prolunga il valore degli eventi nel tempo, dando continuità a ciò che altrimenti si esaurisce nella giornata.

Il suo significato è già nel nome. Andare oltre le dichiarazioni, oltre i ruoli, oltre la superficie. Non raccontare l'esito, ma il percorso. Non la postura, ma la persona. Non ciò che viene comunicato, ma ciò che viene davvero scelto.

"Con Oltre: Comunicazione Italiana compie una scelta precisa: tornare a essere Editore. Non solo organizzatore di eventi, ma piattaforma capace di trasformare relazioni, contenuti e conversazioni in patrimonio editoriale permanente", dichiara Fabrizio Cataldi, Founder & Chairman di Comunicazione Italiana. "Ogni Forum genera idee, testimonianze e visioni che meritano di continuare oltre la giornata dell'evento. Oltre: nasce per dare forma, memoria e profondità a questo patrimonio."

Oltre: è ideato e curato da Giovanni Sacchitelli, Responsabile Editoriale di Comunicazione Italiana.

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Giovanni Sacchitelli (giovanni.sacchitelli@comunicazioneitaliana.it)